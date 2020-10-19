Британская звезда рассказала о неудачной беременности и расторгала зрителей

Москва, 19 октября. Британская актриса Лейси Тернер рассказала в эфире программы «Выкидыш: наша история» о неудачной беременности, чем растрогала пользователей Сети, пишет издание The Mirror.

На британском ТВ вышла передача, в которой знаменитости рассказывают о трагическом опыте, связанным с потерей ребенка. Звезды делятся воспоминаниями и чувствами о неудачной беременности.

Героинями первого выпуска стали телеведущая Наташа Каплински и актриса Лейси Тернер. Последняя рассказала, что перенесла два выкидыша, однако сдерживала эмоции и не обсуждала случившееся с мужем.

«Мне было так одиноко, и я не говорила об этом… То, что мы должны были сделать, — это поговорить друг с другом, но из-за того, что мы этого не сделали, мы оба чувствовали себя очень одинокими», — сказала актриса.

Несмотря на неудачные беременности, женщина не отказалась от мечты стать матерью. Сейчас Тернер вынашивает второго ребенка.

Зрители были тронуты откровениями звезд и признались, что даже не думали, что чувствуют женщины, потерявшие детей во время беременности.