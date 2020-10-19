Вирусолог назвал российские ночные клубы «рассадником» коронавируса

Такие многолюдные места, как ночные клубы, являются самым настоящим «рассадником» коронавирусной инфекции, а потому от походов туда следует воздержаться. Об этом в интервью ФАН заявил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге о том, что он не видит большой необходимости ужесточать ограничительные меры из-за пандемии COVID-19. Он пообещал не допустить в городе таких «крайних мер», как запрет на передвижение и комендантский час. При этом столичный глава не исключил проведения «точечных решений», которые позволят снизить заболеваемость.

«В таких ситуациях людей лучше убеждать, чем принуждать, — заметил Аграновский. — Все-таки не война. Хотя ситуация, конечно, серьезная, и соблюдение мер предосторожности должно быть обязательно для всех. Надеюсь, власти сумеют обойтись без введения штрафов».

Вирусолог предположил, что под «точечными мерами» Собянин имел ввиду введение в оборот QR-кодов и SMS-сообщений в местах большого скопления людей — например, в клубах.

«Не знаю, насколько это будет эффективно, однако опыт Европы показывает, что именно ночные клубы, дискотеки и другие подобного рода места (при всем том, что молодежи надо развлекаться и их очень трудно удержать по домам) являются «горячими точками» распространения COVID-19. Люди там беспечные, часто находятся под действием каких-нибудь веселящих веществ, так что они, конечно же, ничего не соблюдают», — заявил эксперт.

При всем том, что граждане, принимающие участие в этих «праздниках жизни», относятся к категории молодых и здоровых, опасность, по мнению собеседника ФАН, все же крайне велика — ведь, заразившись, они распространят коронавирус на свой круг общения, в котором наверняка окажутся пожилые или больные люди.

«Сейчас уже даже пошла какая-то социальная реклама по телевидению с призывом носить маски и соблюдать социальную дистанцию, — заявил Аграновский. — Конечно, маски стопроцентной защиты не дают, но когда их носят все, это сильно снижает риск распространения».

По словам вирусолога, главное, к чему сейчас должны подготовиться власти — это к лечению тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

«А вообще у меня все надежды только на вакцину — нашу или заграничную, все равно, — признал эксперт. — Главное, чтобы она была эффективной и безопасной, остальное вторично. Что же касается «комендантского часа», который Собянин обещает не вводить, то это, конечно же, мера из разряда панических — прибегать к ней точно не нужно, так что в этом вопросе я полностью солидарен со столичным мэром».

Вместе с тем, собеседник ФАН убежден, что мэр не хочет возвращаться к «майским практикам» не столько потому, что они доказали свою бесполезность, сколько по причине крайнего недовольства ими со стороны москвичей.