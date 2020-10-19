Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Вирусолог назвал российские ночные клубы «рассадником» коронавируса

31

Вирусолог Аграновский указал на ночные клубы как на рассадник коронавируса

Такие многолюдные места, как ночные клубы, являются самым настоящим «рассадником» коронавирусной инфекции, а потому от походов туда следует воздержаться. Об этом в интервью ФАН заявил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге о том, что он не видит большой необходимости ужесточать ограничительные меры из-за пандемии COVID-19. Он пообещал не допустить в городе таких «крайних мер», как запрет на передвижение и комендантский час. При этом столичный глава не исключил проведения «точечных решений», которые позволят снизить заболеваемость.

«В таких ситуациях людей лучше убеждать, чем принуждать, — заметил Аграновский. — Все-таки не война. Хотя ситуация, конечно, серьезная, и соблюдение мер предосторожности должно быть обязательно для всех. Надеюсь, власти сумеют обойтись без введения штрафов».

Вирусолог предположил, что под «точечными мерами» Собянин имел ввиду введение в оборот QR-кодов и SMS-сообщений в местах большого скопления людей — например, в клубах.

«Не знаю, насколько это будет эффективно, однако опыт Европы показывает, что именно ночные клубы, дискотеки и другие подобного рода места (при всем том, что молодежи надо развлекаться и их очень трудно удержать по домам) являются «горячими точками» распространения COVID-19. Люди там беспечные, часто находятся под действием каких-нибудь веселящих веществ, так что они, конечно же, ничего не соблюдают», — заявил эксперт.

Вирусолог Аграновский указал на ночные клубы как на рассадник коронавируса

При всем том, что граждане, принимающие участие в этих «праздниках жизни», относятся к категории молодых и здоровых, опасность, по мнению собеседника ФАН, все же крайне велика — ведь, заразившись, они распространят коронавирус на свой круг общения, в котором наверняка окажутся пожилые или больные люди. 

«Сейчас уже даже пошла какая-то социальная реклама по телевидению с призывом носить маски и соблюдать социальную дистанцию, — заявил Аграновский. — Конечно, маски стопроцентной защиты не дают, но когда их носят все, это сильно снижает риск распространения».

По словам вирусолога, главное, к чему сейчас должны подготовиться власти — это к лечению тяжелых случаев заболевания коронавирусом. 

«А вообще у меня все надежды только на вакцину — нашу или заграничную, все равно, — признал эксперт. — Главное, чтобы она была эффективной и безопасной, остальное вторично. Что же касается «комендантского часа», который Собянин обещает не вводить, то это, конечно же, мера из разряда панических — прибегать к ней точно не нужно, так что в этом вопросе я полностью солидарен со столичным мэром».

Вместе с тем, собеседник ФАН убежден, что мэр не хочет возвращаться к «майским практикам» не столько потому, что они доказали свою бесполезность, сколько по причине крайнего недовольства ими со стороны москвичей.

«Трудно оценить эффективность драконовских решений, поскольку нет возможности поставить чистый опыт с контролем, — убежден Аграновский. — Но общество оказалось крайне ими недовольно — и было принято решение более к ним не возвращаться».

Новости партнеров