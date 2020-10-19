Скончавшийся мэр Ялты страдал хроническими заболеваниями

Санкт-Петербург, 19 октября. Скончавшийся накануне руководитель ялтинской городской администрации Иван Имгрунт проходил лечение в Петербурге. Отмечается, что мужчина уже готовился к выписке, однако его состояние резко ухудшилось. По информации источника ФАН, Имгрунт страдал хроническими заболеваниями.

Медики озвучивали положительные прогнозы по поводу его состояния. После лечения Имгрунт даже успел пройти курс реабилитации и был готов вернуться к работе. Коллег, которые ждали его в Ялте, поразила неожиданная трагическая новость. Позже выяснилось, что Имгрунт страдал от сахарного диабета и гипертонической болезни.

Соболезнования родным и близким Имгрунта выразил руководитель Республики Крым Сергей Аксенов, он также начал сегодняшнее рабочее совещание с минуты молчания.

Ранее источник ФАН в ялтинской городской администрации сообщил, что похороны Имгрунта должны состояться в городе Белореченск Краснодарского края, предположительно, в четверг, 22 октября. Уже завтра тело Имгрунта будет передано родственникам.