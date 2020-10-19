Конгрессу США предложили рассмотреть вопрос об исключении Турции из НАТО

Москва, 19 октября. В Конгресс США внесли предложение об исключении Турции из Североатлантического альянса. По информации Армянского национального комитета Америки, резолюцию представила член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

В документе отметили, что Анкара оказывает открытую поддержку Азербайджану в нагорнокарабахском конфликте, а также привлекает боевиков террористических группировок, например, из «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). Кроме того, говорится, что Армения сбила турецкий истребитель F-16, который летал в небе над Нагорным Карабахом.

«И это в том случае, когда НАТО призывает стороны прекратить вооруженные действия и решить вопрос посредством переговоров», — говорится в сообщении.

Нагорнокарабахский конфликт длится с 80-х годов прошлого столетия. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других государств призвали стороны конфликта сесть за стол переговоров, отметив, что силой этот вопрос не решить.

Армения периодически публикует доказательства присутствия наемников, которые воюют в Карабахе на стороне Азербайджана. Однако азербайджанский лидер Ильхам Алиев уверяет, что в рядах армии нет наемников.

1 Организация запрещена на территории РФ.