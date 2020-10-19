Певица Штурм назвала предполагаемое орудие убийства Легкоступовой

Москва, 19 октября. Подруга Валентины Легкоступовой, певица Наталья Штурм назвала предполагаемое орудие убийства знаменитости. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала всю информацию, касающуюся трагического события.

Наталья Штурм и звездный адвокат Сергей Жорин считают, что удар по голове покойной певице могли нанести гантелей. Юрист также сообщил, что обнаружил улики, которые могут указать на виновника трагедии.

«Буквально на днях выяснилось, что при осмотре квартиры были обнаружены многочисленные следы крови на постельном белье Легкоступовой. А также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови», — передает Штурм слова Жорина.

Адвокат пояснил, что вещи со следами крови передали экспертам. Также важной деталью в расследовании стала расписка об отказе от прав на недвижимость, найденная в доме Легкоступовой.

Подруга скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой ранее рассказала, что родственники артистки так и не реализовали ее последнюю волю. Ее прах должен был быть развеян над Тенерифе, однако этого так и не произошло.