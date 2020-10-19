СК возбудил дело против полицейского после стрельбы в Нижегородской области

Нижний Новгород, 19 октября. Сотрудники СК в ходе следствия по делу о расстреле людей возбудили уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних. Работница МВД подозревается в злоупотреблении должностным положением, сообщает сайт Следкома.

Напомним, что вечером 12 октября 18-летний Даниил Монахов открыл огонь по людям, стоявшим на остановке в поселке Большеорловское. В результате преступления погибли трое человек, столько же были ранены.

Следователи считают, что сотрудница полиции в 2019 году приняла незаконное решение об отказе возбуждать уголовное дело. В материалах проверки фигурировал тогда еще несовершеннолетний Даниил Монахов. В СК отметили, что было достаточно оснований для того, чтобы привлечь его по статье о покушении на убийство.

Кроме того, сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о халатности в отношении психиатра-нарколога медицинского центра. Следователи считают, что он недобросовестно отнесся к работе, в результате чего не были выявлены проблемы с психикой у Монахова. Таким образом, несмотря на отклонения, этот гражданин смог получить разрешение на владение огнестрельным оружием.