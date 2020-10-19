Банкам РФ могут запретить необоснованно отказывать в кредитных каникулах

Москва, 19 октября. Российским банкам могут запретить необоснованно отказывать клиентам в предоставлении кредитных каникул. Соответствующий законопроект подготовила депутат Госдумы Наталья Костенко, пишет «Парламентская газета».

Кредитные и ипотечные каникулы дают заемщику возможность получить отсрочку или уменьшить платежи на срок до полугода. Обычно таким правом пользуются при возникновении трудной жизненной ситуации, например, при потере работы. Также отсрочку в шесть месяцев могут получить граждане и предприниматели, у которых упали заработки из-за пандемии.

Согласно статистике Минфина, с марта по август 2020 года 75 крупнейших российских банков получили 2,655 миллиона заявок на кредитные каникулы, при этом одобрены были 1,607 миллиона из них, то есть, 62,2%. Как рассказала Костенко, россияне жалуются, что вместо отсрочки банки предлагают им реструктуризацию или программы, которые часто менее выгодны заемщику.

«Это приводит к росту закредитованности населения», — подчеркнула парламентарий.

Сейчас в законе «О потребительском» кредите значится, что единственное основание для отказа в отсрочке — это несоответствие заемщика условиям предоставления каникул. Эти условия тоже прописаны в законе, но рядовому гражданину трудно в них разобраться, а банки не обязаны давать клиентам разъяснения по данному вопросу.

В связи с этим Костенко предлагает законодательно обязать кредитные организации объяснять заемщику причины отказа в кредитных каникулах. Также депутат считает, что клиенты должны получить право обжаловать решение об отказе в досудебном порядке, если банк отказывается давать разъяснения. По мнению парламентария, это поможет снизить число необоснованных отказов.

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