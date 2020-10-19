Донецк, 19 октября. ВСУ за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщают «Новости Донецкой республики».

За минувшие сутки в общем было зарегистрировано восемь нарушений со стороны ВСУ. Всего украинскими военными было применено 12 единиц боеприпасов.

«Армия Украины на донецком направлении открыла огонь рядом с селами Яковлевка и Спартак, поселков Каштановое и Минеральное. На Мариупольском направлении под обстрел попал район села Коминтерново», — уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные вели обстрел минометами калибром 82 мм, гранатометами и стрелковым оружием.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может запросить помощь НАТО в войне с Донбассом.