Источник сообщил об отправке новой группы боевиков из Сирии в Карабах

Москва, 19 октября. Свыше тысячи боевиков отправили из Сирии в район боевых действий в Нагорном Карабахе 16 октября. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«В прошлую пятницу более тысячи боевиков отправлены воевать в Нагорный Карабах, и готовится отправка еще одной партии в ближайшие дни», — сказал он.

Ранее информацию о переброске наемников из Сирии в Карабах подтвердил сирийский лидер Башар Асад. По его словам, отправкой наемников занимается Турция. Кроме того, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что после нового обострения ситуации в Карабахе в регион устремились боевики террористических организаций с Ближнего Востока.

Также о переброске наемников, связанных с Турцией, сообщала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на два источника в Сирии. По данным издания, боевиков начали отправлять в Нагорный Карабах еще в середине сентября, то есть, до обострения конфликта.