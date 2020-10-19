Врачи перечислили основные угрозы от частого приема жаропонижающих

Москва, 19 октября. Употребление жаропонижающих препаратов возросло в период пандемии коронавируса. Люди стали пить их даже «на всякий случай». Врачи назвали последствия от частого и бесконтрольного употребления таких медикаментов, сообщает «Ридус».

Примечательно, что основным симптомом коронавируса является потеря обоняния. По словам врача общей практики Ларисы Алексеевой, этого чувства можно лишиться, если часто пить очень известное жаропонижающее, ведь там содержится сосудосуживающее вещество.

Медик обратила внимание, что употребление данной категории лекарств оказывает негативное влияние на внутренние органы.

«Жаропонижающие препараты наносят большой вред здоровью. Во-первых, они гепатотоксичны (вызывают нарушение работы печени). Второе, жаропонижающие препараты действуют на желудочно-кишечный тракт при частом употреблении, особенно на стенки желудка, разъедая их и вызывая язвенно-некротические процессы, вплоть до кровотечения», — прокомментировала врач.

Препараты из категории ненаркотических анальгетиков могут негативно влиять на работу нервной системы и бронхов, а также на способность управлять транспортом.

Частый прием жаропонижающих может стать причиной кровотечения, отметила терапевт Надежда Чернышова. Она подчеркнула, что есть конкретный срок, в течение которого можно пить этот вид лекарства. Нарушение данного правила может привести не только к проблемам желудочно-кишечного тракта, но и к анемии.