Тело умершего мэра Ялты Имгрунта передадут родным 20 октября

Москва, 19 октября. Тело скончавшегося в петербургском центре Алмазова мэра Ялты Ивана Имгрунта будет передано родственникам завтра, 20 октября. По информации источников ФАН, сейчас вопросами транспортировки тела заняты сотрудники НМИЦ имени В. А. Алмазова вместе с работниками ялтинской администрации.

Отмечается, что тело Имгрунта вместе с соответствующими документами, необходимыми для организации похорон, передадут его сыну.

Ранее источник ФАН в ялтинской городской администрации сообщил, что похороны Имгрунта должны состояться в городе Белореченск Краснодарского края, предположительно, в четверг, 22 октября.

Кроме того, по словам еще одного источника, скорее всего, в городе будет проведено траурное прощание с мэром, но в каком виде это будет организовано, пока не сообщается.

Напомним, что Иван Имгрунт скончался из-за тромбоза, одного из побочных явлений коронавируса, которым ялтинский глава заболел в конце сентября.