Москва, 19 октября. Американские сельскохозяйственные предприятия могут потерять контракты на миллиарды долларов, которые впоследствии достанутся России, считают экономические обозреватели китайского издания Sohu. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный перевод публикации.

Эксперты отмечают, что РФ наращивает темпы производство мяса, а также зерна и ищет выход со своей продукцией на зарубежные рынки. Одним из партнеров России стал Китай, каждый год импортирующий большое количество продуктов питания.

Китайские аналитики назвали РФ важнейшим экономическим партнером Китая. Сотрудничество между странами становится все более тесным практически во всех аспектах, отмечается в материале Sohu.

«Ожидается, что через несколько лет их товарооборот превысит отметку в 200 миллиардов долларов», — указывают авторы публикации.

Они также добавили, что Пекин надеется на Москву в области закупок сои, так как Китай ежегодно импортирует миллионы тонн соевых бобов.

«РФ хочет отправлять в Китай миллионы тонн соевых бобов ежегодно. Похоже, что план Москвы себя оправдает. По итогам этого маневра США рискуют недополучить огромные деньги с китайского рынка», — заметили китайские эксперты.

Сотрудничество с Россией для Китая является приоритетом в политике, так как вопрос продовольственной безопасности для Пекина является очень серьезным. Эксперты из Китая добавили, что сотрудничество Пекина и Москвы в этой области «будет беспроигрышным вариантом для обеих сторон».

Китайское издание Sohu ранее опубликовало материал, посвященный отношениям Москвой и Вашингтоном. Журналисты сообщили о стремлении американского руководства создать с Россией союз, направленный против Китая.