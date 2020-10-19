Российские подлодки устроили дуэль в Японском море

Москва, 19 октября. Две российские дизельные подводные лодки устроили дуэль с торпедными стрельбами в акватории Японского моря в рамках учений Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил «Ридус».

Моряки отработали практические навыки по поиску, атаке и контратаке субмарин условного противника с использованием гидроакустических приборов. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, одна из дизельных подлодок обнаружила «противника» и с выгодной позиции ударила по ней.

Вторая подводная лодка уклонилась от выпущенного залпа и пошла в контратаку. Экипаж субмарины оторвался от преследования, поставил помехи и ложные цели для моряков другой подлодки.

В маневрах принимал участие корвет ВМФ России «Громкий». Этот корабль построен на Амурском судостроительном заводе и был введен в эксплуатацию менее двух лет назад.

Ранее военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что РФ, создав подлодки пятого поколения, сможет стать лидером в области судостроения.