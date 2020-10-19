Орбакайте показала на фото «рыжую бестию» Пугачеву в молодости

Москва, 19 октября. Певица Кристина Орбакайте показала в своем Instagram «рыжую бестию» певицу Аллу Пугачеву молодости.

Орбакайте не редко делится в Сети фотографиями своих близких и родственников. На сей раз она решила удивить подписчиков снимком из личного архива. На последнем фото в Instagram-аккаунте красуется мать артистки - рыжеволосая Алла Пугачева в молодости.

Снимок сделан порядка 10 лет назад, когда Пугачева носила ярко-рыжую шевелюру. Теперь Примадонна предпочитает оттенки более сдержанных цветов. Кристина Орбакайте оставила пост без подписи, в комментарии она оставила лишь три сердечка-эмодзи.

Фото молодой Пугачевой тут же приобрело популярность в Сети. Подписчики не прочь были поностальгировать.

«Вот такую Аллу я люблю! Великая и прекрасная женщина во все времена! Красоткой была, красоткой и остается. Молодец! И дети красивые, и внуки. Великолепная, рыжая бестия. Алла, вы супер!» — отмечали восторженно фанаты в комментариях.

Ранее фотография необычно помолодевшей российской певицы Аллы Пугачевой вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. На снимке подписчики с трудом узнали знаменитую исполнительницу.