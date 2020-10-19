Россиянам намерены частично компенсировать расходы на спорт

Москва, 19 октября. Темой ближайшего заседания одной из комиссий Правительства РФ станет вопрос о предоставлении налогового вычета на фитнес. Речь идет о возврате гражданам денег, потраченных на занятия спортом, сообщает KP.ru.

Согласно инициативе властей, в случае одобрения документа профильными госорганами россияне смогут возвращать 13% от потраченных на занятия спортом средств.

«Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период, в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами», — гласит один из пунктов документа.

Процесс возврата вычета будет идентичен тому, который сейчас действует в отношении расходов на лечение, платное обучение и благотворительность.

Однако еще точно неизвестно, за занятия какими видами спорта и в каких учреждениях россияне смогут получать деньги от государства. Рекомендацию относительно перечня должны дать специалисты из Минспорта РФ.

Отметим, что в 2019 году российский лидер Владимир Путин попросил профильные госорганы проработать вопрос вычетов за спортивные занятия.