Минтруд рассказал о новой модели расчета прожиточного минимума в России

Москва, 19 октября. Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что новая модель расчета прожиточного минимума исключает риски снижения его величины, передает ТАСС.

Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина рассказала об этом во время нулевых чтений поправок к федеральным законам о прожиточном минимуме в России.

«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели снижение возможно», — указала она.

В начале сентября сообщалось, что прожиточный минимум в России могут установить на уровне 44,2% среднедушевого дохода, а не рассчитывать как стоимость потребительской корзины. Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, прожиточный минимум трудоспособного населения предлагается установить как 109% медленного дохода.