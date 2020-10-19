Терапевт рассказала о полезных свойствах лакрицы

Москва, 19 октября. Лакрица, которая также имеет название солодка, — это многолетнее травянистое растение, которое обладает полезными свойствами и с древних времен используется в медицине. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik врач-терапевт Ольга Кашубина.

По словам эксперта, леденцы и конфеты с лакрицей тоже можно считать отчасти целебными.

«Это лакомство делают из корня солодки, который использовали как народное средство при простуде, оно обладает отхаркивающим действием», — пояснила врач.

Кашубина отметила, что в современной медицине лакрицу добавляют в отхаркивающие сиропы и таблетки. Кроме того, есть данные о противовоспалительном эффекте этого растения.

Терапевт сообщила, что лакрица может быть полезна и для ЖКТ. Например, ее добавляют в слабительные средства и используют для избавления от изжоги у людей с язвенной болезнью.

Кроме того, по словам Кашубиной, корень солодки можно использовать в качестве заменителя сахара, что полезно для людей с сахарным диабетом. Также лакрицу добавляют в некоторые лекарства, чтобы перебить сладостью неприятный вкус. При этом терапевт подчеркнула, что считать конфеты или жвачку с добавлением лакрицы полноценными лекарственными средствами вряд ли можно.

«Лакричные конфеты, леденцы и жвачки едва ли содержат лакрицу в концентрации, которая необходима для лечения», — подытожила врач, призвав не заниматься самолечением.

Ранее ученые сообщили, что лакрица помогает в борьбе с бессонницей.