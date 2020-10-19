Коронавирус 19 октября: статистика, Собянин высказался о комендантском часе

В России за минувшие сутки выявили почти 16 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тем временем в Москве подумывают о введении QR-кодов для салонов красоты и ресторанов, а мэр столицы Сергей Собянин высказался о своем отношении к введению комендантского часа в городе. Подробнее о новостях пандемии — в материале ФАН.

В России за сутки выявили 15 982 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 по стране с начала пандемии составило 1 415 316, сообщили в оперативном штабе.

Скончались накануне 179 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев по стране, связанных с заболеванием, — 24 366.

Побороть болезнь смогли еще 5328 человек. За все время распространения эпидемии по России излечились от COVID-19 1 075 904 пациента.

По данным портала Worldometers.Info, в мире зарегистрированы более 40,3 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрированы более 1,1 миллиона смертей, побороть болезнь смогли 30 миллионов человек. В топ-5 стран по уровню распространения заболевания входят США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Собянин назвал неприемлемым введение комендантского часа

Введение комендантского часа в Москве и запрет на передвижение по городу являются крайними мерами. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — написал градоначальник в своем блоге.

По его словам, оптимальная стратегия в борьбе с пандемией — найти средний путь между закрытием города и отказом от ограничительных мер. Важно при этом не трогать основные сектора экономики и не лишать людей возможности работать, но при этом — прервать цепочку распространения заболевания.

Собянин добавил, что не видит необходимости вводить более жесткие меры, хотя «отдельные точечные решения исключать нельзя». Власти города будут жестко контролировать соблюдение уже принятых мер.

Власти Москвы допустили введение QR-кодов в ресторанах

Система идентификации посетителей по QR-кодам может быть введена в салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах, если станет успешной в практике ночных заведений. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в интервью соучредителю барного объединения «Профсоюз» Дмитрию Левицкому.

«Если система заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», — сказал Немерюк в интервью, опубликованном в Instagram-аккаунте Левицкого.

Он добавил, что данная система является гуманной, так как благодаря QR-кодам люди смогут узнать, грозит ли их здоровью что-либо или нет.

Напомним, с 19 октября в Москве посетителей ночных клубов будут идентифицировать по QR-коду. При входе в заведение посетитель должен отсканировать специальный код или отправить сообщение на номер 7377.