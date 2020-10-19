В России выявлено 15 982 новых случая коронавируса за сутки

Москва, 19 октября. Почти 16 тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 15 982 в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с опасной инфекцией.

За минувшие сутки из больниц России были выписаны 5328 человек, 179 пациентов с коронавирусом скончались, указало «Утро.ру».

Всего в стране выявлено 1 415 316 случаев коронавируса нового типа. Число летальных исходов достигло 24 366. Болезнь победили 1 075 904 пациента.

Летом Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первую в мире вакцину против коронавируса, она получила название «Спутник V». В октябре стало известно о появлении второй вакцины, которую разработали сотрудники «Вектора», напомнило Deita.ru.