Мать и двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Иркутск, 19 октября. Мать и двое ее детей погибли на пожаре в Иркутской области. Отмечается, что спастись удалось лишь старшему сыну погибшей, который выбрался через окно. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

По имеющейся информации, пожар произошел сегодня ночью в Нижнеудинске. Пламя охватило частный жилой дом на улице 6-я Пятилетка. До прибытия спасателей из горящего дома смог выпрыгнуть на улицу 16-летний подросток. Его 42-летняя мать, девятилетний брат и трехлетняя сестра погибли. Их тела обнаружили в доме во время тушения.

Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по факту случившегося. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Отмечается, что погибшая женщина работала в местной школе педагогом-психологом.