Определены пять самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке

Москва, 19 октября. Работа в удаленном формате может быть довольно высокооплачиваемой. Специалисты сервиса по подбору персонала составили перечень пяти самых доходных вакансий для желающих работать из дома, пишет РИА Новости.

На первом месте находится профессия разработчика-аналитика 1С. Максимально в месяц успешному кандидату могут платить до 270 тысяч рублей. У соискателя должен быть опыт работы от четырех лет, причем в команде от десяти сотрудников. Также претендент должен знать минимум одну из типовых конфигураций языка программирования 1С и систему управления базами данных.

Далее идет работа для специалиста в сфере ВЭД — человека ищут под определенный проект. В перечень должностных обязанностей входят поиск поставщиков, анализ рынка и организация логистики для доставки заказанного оборудования. Рассматривать готовы претендентов с пятилетним опытом работы и отличным знанием иностранных языков. За это готовы платить от 200 тысяч рублей.

Опытный в backend-разработке программист со знанием языка Golang и умением пользоваться Docker и Kubernetes может зарабатывать от 180 тысяч рублей.

С опытом от двух лет верстальщик со знанием HTML5 и CSS3 и еще ряда инструментов разработчика может рассчитывать на зарплату в 140 тысяч рублей максимум.

Преподаватель курса по веб-дизайну с опытом практической работы от трех лет может получить работу с зарплатой до 100 тысяч рублей.

Отметим, что в связи с сезонным ростом заболеваемости коронавируса некоторые компании в Московской области переводят сотрудников на удаленный формат работы. Еще весной многие работодатели открыли для себя, что удаленка — вовсе не так страшно. Сотрудники вполне способны эффективно работать за пределами офиса, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».