Ротшильды обвиняются в краже денег у экс-президента «Роснефти»

Люксембург, 19 октября. Частная семейная люксембургская компания Fortinvest Investments Holding (FIH), собственником которой является экс-президент «Роснефти» Сергей Богданчиков, обратилась в верховный суд штата Нью-Йорк к инвестиционной компании Edmond de Rotschild (EDR), принадлежащей семье Ротшильдов. В заявлении указано, что EDR потеряла значительную часть средств в сумме 150 млн долларов, полученных в доверительное управление от фирмы Богданчикова.

Истец утверждает, что средства FIH были потеряны в результате мошенничества с использованием поддельных документов и фальсификацией отчетности. Все это сопровождалось неумелым менеджментом. Без согласия Богданчикова EDR передала деньги в нью-йоркскую компанию Fontanelle Capital Inc. Ею управляет интернациональная семья Облонских — Владимир, гражданин России, и Ольга, гражданка США.

Далее деньги шли в дэлаверский офшор к OIM Capital под управлением финансового директора Михаила Филимонова. Схема воровства сопровождалась откатами за закрытые глаза менеджменту ротшильдовских финансистов и Облонским. В деле фигурирует также злополучная панамская юрфирма Mossack Fonseca, прославившаяся в недавнем скандале с «Панамским досье».

Схема мошенничества строилась на демонстрации Богданчикову могущества и влиятельности EDR. На стадии переговоров ему продемонстрировали роскошный офис Edmond de Rotschild в Люксембурге, а затем свозили на экскурсию в женевский замок Ротшильдов, рассказывая, что компания состоит в хороших связях с баронессой Ротшильд. За поездки, консультации и будущие мифические услуги по управлению имуществом с Богданчикова взяли аванс 15 млн долларов. Все мероприятия по демонстрации роскоши происходили за счет клиента.

Часть денег мошенники распределили между собой в виде бонусов и гонораров, а часть была утрачена в бессмысленных инвестициях. FIH требует вернуть 150 млн долларов вложений и 81 млн долларов убытков.