На Украине потребовали декоммунизировать колбасу

Киев, 19 октября. Харьковские активисты потребовали декоммунизировать колбасу, которую производит местный комбинат. Их идею поддержал Украинский институт национальной памяти, говорится в Telegram-канале «Декомунізація. Україна».

Активисты обратили внимание на колбасу с названием «Радянська», что в переводе на русский означает «Советская». Они потребовали переименовать продукт.

Институт национальной памяти заявил, что рекомендует мясокомбинату дать новое название колбасе, однако отметил, что у него нет юридических полномочий на то, чтобы вынудить предприятие сделать это.

На Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который, в частности, запрещает пропаганду советской символики. Согласно законодательству, в стране должны быть также переименованы города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти составил список исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В него вошли более 500 имен. На Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов, указала «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что не все украинцы положительно относятся к процессу декоммунизации. В частности, глава села Калчева в Одесской области Анатолий Касимов отказался сносить памятник Ленину, что не понравилось исполнительным властям. В итоге политик ушел в отставку.