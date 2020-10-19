В Совфеде назвали «болезнью» желание Киева вернуть Крым

Высказывание бывшего посла Украины в Минске Романа Бессмертного о возврате Крыма через влияние в Белоруссии можно списать на болезнь, поскольку ничего рационального в нем нет. В Киеве придумывают фантастические схемы возвращения полуострова, хотя они не соответствуют логике и здравому смыслу. Такое мнение ФАН высказал сенатор Олег Морозов.

Роман Бессмертный считает, что Украина может распространять свое влияние за пределами страны. В частности, он напомнил, что в Белоруссии проживает около полумиллиона украинцев.

«Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше», — заявил экс-посол.

По словам бывшего дипломата, полуостров может войти в состав Украины через политику Киева в Белоруссии. Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал заявление Бессмертного. Российский сенатор признался, что сложно найти «наиболее мягкое выражение, чтобы дать оценку этому тексту».

«Если его оценивать с точки зрения здравого смысла и логики, то там присутствует ноль того и другого. Если говорить о какой-то хитрости, то тут разве что можно самого себя обмануть, придумав какую-то конструкцию, которая к действительности никакого отношения не имеет. Какое будущее у Украины с Белоруссией? Как это может выступать способом возвращения Крыма? Что ни слово, что ни подход, то похоже на мысли пациента Кащенко. Не вижу ни одного сколько-нибудь разумного мотива, чтобы это как-то объяснять и комментировать. Такое высказывание можно списать на что угодно, и даже на болезнь, поскольку ничего рационального в нем нет», — поделился мнением Морозов.

Однако собеседник ФАН увидел один побудительный мотив для Украины, чтобы придумывать такого рода «головоломки» в вопросе возврата полуострова — произнести слова «Крым» и «возращение».

«После того, как произнесены эти слова, дальше на Украине придумают уже фантастическую схему возвращения полуострова, хотя она не вписывается в логику и в здравый смысл. Ничего другого тут комментировать нельзя», — добавил политик.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией. Однако Киев продолжает считать Крым «временно оккупированной» территорией.

Москва неоднократно подчеркивала, что возвращение Крыма произошло в строгом соответствии с Уставом ООН и международным законодательством. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма закрытым окончательно.