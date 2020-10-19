Скончавшийся в Петербурге мэр Ялты Имгрунт лечился в центре Алмазова

Санкт-Петербург, 19 октября. Мэр Ялты Иван Имгрунт, который скончался 18 октября в Санкт-Петербурге, лечился в Центре Алмазова, передают источники ФАН, близкие к администрации.

«Умерший в больнице Санкт-Петербурга глава ялтинской администрации Иван Имгрунт лечился в одном из самых передовых медицинских учреждений страны — НМИЦ имени В. А. Алмазова», — указал источник.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Ивана Имгрунта стали хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые обострились на фоне заражения COVID-19.