Хирург исправил неудачную операцию на груди актрисы Старшенбаум

Москва, 19 октября. Хирург исправил неудачную операцию на груди актрисы Анны Старшенбаум. Об этом сообщает интернет-издание «7Дней».

Актриса недавно призналась, что сделала операцию на груди. Женщина убрала импланты, которые пластический хирург ей поставил, при этом он не удосужился узнать мнения артистки.

Анна объяснила, что спустя девять лет после рождения сына, решила немного скорректировать овал лица. Однако доктор, услугами которого актриса решила воспользоваться, сообщил, что без имплантов подтяжка не обойдется. В момент операции хирург без разрешения Старшенбаум поставил импланты большего размера.

«С этого начались мои мучения. Кроме проблем с размером, у меня проявилась сильная иммунная реакция. На протяжении года я ни разу не посещала спортзал, просто не хватало сил. Как ни крути, импланты оказались не для меня», — объясняет знаменитость.

Актрисе повезло, ей удалость найти специалиста, который смог исправить ошибки предыдущего доктора. Как призналась сама Анна, на этот раз доктора она выбирала тщательнее, чем собственного мужа.

«Исправлять ошибки другого всегда тяжелее, чем создавать что-то с нуля. Я снова ощущаю себя счастливой, чувствую, будто я подросток. У меня аккуратные формы, о которых я всегда мечтала», — говорит Старшенбаум.

31-летняя артистка сообщила имя хирурга, которому посвятила пост благодарности.