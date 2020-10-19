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В Венесуэлу доставили российскую вакцину от коронавируса

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В Венесуэлу доставили российскую вакцину от коронавируса

Каракас, 19 октября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что латиноамериканская страна получила тысячи доз российской вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

Он показал упаковку «Авифавира» и отметил, что из России «прибыл мощный противовирусный препарат — фавипиравир». 

«Он имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии. Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни», — заметил Николас Мадуро.

Российская вакцина «Спутник V», разработанная в НИИ имени Гамалеи, стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавирусной инфекции. Также в России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», его разрешено применять в амбулаторных условиях. В начале прошлой недели сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) запатентовало препарат для лечения COVID-19.

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