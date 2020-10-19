Фанатов очаровало фото подросшего сына Петросяна и Брухуновой

Москва, 19 октября. Супруга известного юмориста Евгения Петросяна поделилась трогательной фотографией сына в своем Instagram. Публикация вызвала множество восторженных отзывов, адресованных очаровательному наследнику юмориста и его необычному наряду.

На опубликованном снимке сын Брухуновой и Петросяна одет в симпатичный комплект, состоящий из комбинезона и шапочки, малыш тянулся к большому игрушечному жирафу. Подросший Вагаша, как его ласково называет Татьяна, весело смеялся, глядя на мягкую игрушку. Мама малыша заявила, что всегда очень ответственно подходит к подбору одежды для ребенка. Она отдает предпочтение вещам лаконичного дизайна со спокойным оттенком.

«Ах, если бы вы только могли увидеть, в каком ажурном комбинезоне сын был в день своего крещения. Настоящий ангел, покоривший всех вокруг», — сообщила Брухунова.

Фото смеющегося Вагана покорило подписчиков, которые стали рассыпаться в комплиментах в комментариях под публикацией.

«Какой славный паренек растет», — отметил один из пользователей. «Ну какой же пупсик сладкий», — заявила подписчица. «Улыбчивый, весь в маму», — написал очарованный фанат.

Ранее Брухунова сообщила, что она не против произвести на свет второго ребенка, желательно, девочку. По всей видимости, эти слова спровоцировали домыслы, что Брухунова уже вынашивает еще одного малыша.