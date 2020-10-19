Ведунья оценила опасность движущегося к Земле гигантского астероида

Падение небесного тела на Землю не вызовет конец света в ближайшее время. Однако с 2020 по 2023 год человечество будет переживать период лихолетья, когда происходят болезненные перемены в мире. Это время принесет миру вирусы, войны и катаклизмы. Такой прогноз в беседе с ФАН дала потомственная ведьма и ведунья Алена Полынь.

Напомним, астрофизик из США Нил Деграсс Тайсон в своем Instagram сообщил о приближении к Земле астероида размером с холодильник. Ученый уточнил, что он «несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час». Отмечается, что космический объект может коснуться поверхности планеты 2 ноября, за день до президентских выборов в США. Однако, как утверждает Тайсон, астероид не нанесет вреда Земле.

«Так что если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной», — высказал мнение он.

Основательница Международного университета магии и колдовства Алена Полынь напомнила, что на Землю падает множество небесных тел, которые иногда касаются ее поверхности. В большинстве случаев они не долетают до Земли, а просто разрушаются в атмосфере.

«Какие-то небесные объекты падают в воды, а что-то проходит мимо нас. Мы даже не знаем, что конкретно произошло, но это случается постоянно. Так или иначе Земля живет не сама по себе, а взаимодействует с небесами. Нельзя сказать, что какое-то небесное тело упадет на Землю и вызовет конец света в ближайшее время. Земля сейчас в середине пути своего развития, поскольку она тоже живой организм. К примеру, человек живет определенное количество лет. Если человеку 40 лет, то это середина его жизненного пути. В связи с этим никакого конца света не будет», — предсказала Полынь в интервью Федеральному агентству новостей.



Говоря о конце света в различных пророческих писаниях, то в них обычно речь идет о перемене оттенка света, который идет на Землю, объясняет ведунья.

«Сейчас мы видим белый свет, наш глаз к этому привык, и, таким образом, можно отличать другие объекты. За два-три года свет будет меняться, приобретая другой оттенок. Это будет незаметно для наших глаз, потому что они быстро привыкают к тому или иному освещению. Для людей это не чревато потерей зрения или чем-либо другим», — сказала она.

Полынь обратила внимание на другой момент: человечество сейчас переживает период лихолетья, который будет длиться до 2023 года. Он, по словам ведьмы, будет достаточно хаотичным.

«Этот период можно обозначить как «Юпитер целуется с Сатурном». В этот момент происходят очень серьезные изменения на Земле, связанные с социальной системой, властью и мировосприятием у всех людей. Когда идут такие перемены, то они всегда мучительны, поскольку приносят вирусы, катаклизмы и войны. Конечно, люди на это болезненно реагируют. Если мы говорим о пандемии, то раньше тоже много людей болело гриппом, но никогда их на самоизоляцию закрывали», — пояснила собеседница ФАН.

В то же время ведунья подчеркнула, что перемены на Земле для кого-то пойдут к лучшему, а для кого-то — к худшему.