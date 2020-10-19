Арестован выдавший справки нижегородскому стрелку врач

Нижний Новгород, 19 октября. Суд арестовал врача, который выдал справки для получения оружия 18-летнему парню, подозреваемому в убийстве трех человек в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале региональных судов общей юрисдикции.

«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки «Борскому стрелку». Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность. — Прим. ФАН)», — указано в сообщении.

По данной статье врачу, выдавшему справки нижегородскому стрелку, грозят принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет, а также лишение права занимать определенные должности в течение трех лет. Как рассказал глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, врач пробудет под арестом до 12 декабря 2020 года включительно.

Вечером 12 октября Даниил Монахов открыл стрельбу из охотничьего ружья возле остановки в поселке Большеорловское. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения, напоминает НСН. Среди пострадавших оказалась бабушка стрелка, ранее ей ампутировали руку.

Утром 13 октября было обнаружено тело Монахова. Обвиняемый в убийстве трех человек свел счеты с жизнью. Монахову назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.