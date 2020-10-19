Эксперт дала совет, как избавиться от звонков мошенников

Москва, 19 октября. Избавиться от назойливых телефонных звонков мошенников помогут настройки телефона, сотового оператора, а также специальные приложения. Об этом рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что операционная система многих смартфонов позволяет заблокировать звонки с незнакомых номеров. Кроме того, можно обратиться к мобильному оператору. По словам Пшеничниковой, «Билайн», «Мегафон», МТС и «Теле2» предоставляют услуги по ограничению нежелательных звонков и SMS-сообщений. Обычно такие услуги называются «Черный список», «Антиспам» или «SMS-фильтр», пишет Deita.ru. Однако при их подключении следует помнить, что они не всегда бывают бесплатными.

Кроме того, как рассказала эксперт, все операторы предоставляет услугу определителя, благодаря которой можно видеть даже скрытые номера.

«Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка», — сообщила Пшеничникова.

Также защититься от нежелательных звонков помогают приложения, определяющие номер, передает «Газета Кемерова». Например, приложение «Яндекса» берет информацию из собственной базы, из справочника организаций, а также учитывает отзывы пользователей.

Ранее эксперт Анатолий Миронов объяснил, почему опасно записывать номера в телефоне как «мама» или «папа». По его словам, завладев устройством, злоумышленники смогу использовать эту информацию против владельца.