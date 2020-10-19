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Суд вынес приговор бывшему мэру Норильска после разлива топлива на ТЭЦ

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Суд вынес приговор бывшему мэру Норильска после разлива топлива на ТЭЦ

Красноярск, 19 октября. Бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиненного в халатности после разлива топлива на ТЭЦ-3, приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы. Такой вердикт вынес Краевой суд Красноярского края, пишет ТАСС.

«Суд приговорил его к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы», — говорится в сообщении.

После разлива топлива, которое произошло на ТЭЦ-3 в конце мая, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Норильска. Чиновника обвинили в халатности, в июле Ахметчин ушел в отставку.

Ростехнадзор рассматривает четыре возможные причины аварии на ТЭЦ-3. В частности, одна из версий гласит о недостатках проектирования, которые стали причиной неправильного распределения нагрузки на свайный фундамент.

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