ВСУ обстреляли из минометов и РПГ район села Калиновка в ЛНР

Луганск, 19 октября. Украинская армия обстреляла из минометов и ручных противотанковых гранатометов окрестности села Калиновка в ЛНР. Об этом говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По имеющимся данным, киевские силовики открыли огонь в направлении Калиновки в 6.40 (по местному времени).

«Зафиксировано применение запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а именно: минометов калибра 120 мм (11 мин), а также девять выстрелов из РПГ-7», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Вооруженные силы Украины неоднократно нарушали условия перемирия.