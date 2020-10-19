Россияне назвали главные причины отказа платить по долгам

Москва, 19 октября. Большинство российских заемщиков, которые допускают просрочку по кредитам, делают это из-за проблем с финансами, появившихся на фоне пандемии. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев назвал главные причины отказа россиян платить по долгам, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас 70% россиян называют именно такую причину. Как пояснил Мехтиев, «на текущий момент поведение должников изменилось и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными».

«Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%», — обратил внимание эксперт.

При этом половина должников, которые не платят из-за финансовых трудностей, сообщают о падении доходов, а еще 30% — на потерю работы, 15% — на нехватку средств, отмечает «ФедералПресс». Эльман Мехтиев сообщил, что «должники практически перестали называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита». Это связано с ужесточением политики кредитования как банков, так и микрофинансовых организаций, уточнил эксперт.

Четверть должников, которые в апреле-июне вышли на просрочку, в качестве причины неплатежей в 90% случаях называют сложную финансовую ситуацию. Чаще всего речь идет о снижении совокупного семейного дохода.

«В период пандемии у них остался один, под требования кредитных каникул они не подходили и поэтому был получен отказ (кредит был оформлен на того, чей доход либо не снизился либо снизился незначительно), за которым последовал пропуск платежа», — добавил президент НАПКА.

Напомним, в октябре в Госдуму РФ могут быть внесены на рассмотрение поправки к закону о защите прав и интересов должников при возврате просрочки. С точки зрения экспертов, этот закон сделает процесс взыскания долгов более жестким для коллекторов.