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Вильфанд предупредил россиян о гололеде на дорогах

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Вильфанд предупредил россиян о гололеде на дорогах

Москва, 19 октября. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о гололедице, пишет РИА Новости.

Синоптик отметил, что в центре Европейской России будут дожди и снег. По его словам, ночью температура воздуха будет на минусовых отметках, а днем будет держаться на уровне 5–7 градусов тепла.

«Ночью будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки. Метеорологи называют это субфебрильной температурой, но не для человека, а для погодных условий», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.

Источник: РИА Новости
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