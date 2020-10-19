Вильфанд предупредил россиян о гололеде на дорогах

Москва, 19 октября. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о гололедице, пишет РИА Новости.

Синоптик отметил, что в центре Европейской России будут дожди и снег. По его словам, ночью температура воздуха будет на минусовых отметках, а днем будет держаться на уровне 5–7 градусов тепла.

«Ночью будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки. Метеорологи называют это субфебрильной температурой, но не для человека, а для погодных условий», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.