Искандарян: Пока армянам нельзя жить в Азербайджане, перемирие невозможно

На рекламных экранах в Ереване почти нет собственно рекламы, там крутят видео с позиций в Нагорном Карабахе или из разрушенных обстрелами городов. В разговорах прохожих постоянно слышатся упоминание Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха), обсуждение боевых действий обеих сторон конфликта.

Во время трансляции новостей народ собирается у большого экрана, установленного на площади Республики в центре города. В целом настрой у армян — поддерживать Карабах всеми силами, удерживать контроль над непризнанной республикой и прилегающими районами, несмотря на большие потери в живой силе и технике.

«Как можно отдать землю, политую нашей кровью?» — сказал мне мужчина на улице в ответ на мой вопрос, не стоит ли отдать Азербайджану семь районов из «пояса безопасности» вокруг Нагорного Карабаха, чтобы прекратить войну.

Эти же вопросы были заданы директору Института Востока в Ереване Александру Искандаряну.

— Александр, из выступлений премьер-министра Армении Пашиняна не очень понятно, какой результат устроит Армению в конфликте за Нагорный Карабах.

— Это типичный конфликт: одна земля — два народа. Есть некая земля, на которую претендуют два народа, — от Палестины до Косово таких примеров много. Можно к такого рода конфликтам подходить с точки зрения международного права. Существует принцип самоопределения наций, и существует принцип нерушимости границ, и они реально вступают в противоречие друг с другом. Это юридическая составляющая. Если подходить к этому конфликту цивилизационно, то возможны два варианта.

Первый вариант — это то, что говорят азербайджанцы: «Отдайте нам наше. Вы у нас наше забрали. Отдайте обратно. Это принадлежит нам по нашим представлениям и международным правилам, это признанная территория Азербайджана, поэтому отдайте нам эту территорию обратно». В этом случае это все превращается в чистом виде территориальный конфликт, и карабахцам в этой конструкции места нет. Они не говорят «отдайте нам людей», они говорят «отдайте нам территорию».

В Азербайджан сейчас — не только во время конфликта, но и до него тоже — людям, которые побывали в Карабахе, въезд запрещен законодательно. Независимо от гражданства, будь он русский или американец, он не сможет приехать в Азербайджан, есть специальные списки. В Азербайджан невозможно попасть этническим армянам, причем не только гражданам Армении, но и просто этническим армянам, людям с окончанием фамилии на «-ян», даже если они являются гражданами других стран. То есть Азербайджан фактически говорит: «Мы вас не хотим. Мы хотим только землю».

Есть другой подход — армянский, — который заключается в том, что Карабах — это не только земля, но и люди, которые там живут. И не спросить у этих людей, как они хотят жить и в каком государстве они хотят жить, невозможно. Это проблема не только земли, но и людей, на ней живущих. А гражданами Азербайджана эти люди почему-то быть не хотят. Может быть, потому что их обстреливают? Может быть, потому что их хотят изгнать? Может быть, потому что их уже изгнали? На остальной территории Азербайджана, помимо Карабаха, в одном только Баку проживало больше этнических армян, чем во всем Нагорном Карабахе. Где они? Они не имели никакого отношения к Карабаху, они были просто армянами по национальности. Теперь этих людей в Баку нет.

Теперь об официальной позиции Армении. Нас устроит то решение проблемы, которое устроит карабахцев. Карабахцы должны участвовать в определении собственной судьбы — говорит Армения. Мы выступаем на переговорах вместо карабахцев только потому, что Азербайджан не пускает их за стол переговоров, считает их чем-то несуществующим. Как вообще могут люди оккупировать сами себя?

— Не видно точек соприкосновения. Как тогда можно решить этот конфликт?

— Вы спрашиваете, как этот конфликт можно решить хотя бы теоретически? Сами карабахские армяне говорят, что они не хотят вертикального подчинения Степанакерта Баку. Азербайджан говорит: «Вы должны быть частью нас». Как к этому может относиться нормальный человек, который сейчас живет в Степанакерте? К тому, что его безопасность в этом гипотетическом светлом будущем будет обеспечивать та самая армия, которая сейчас его бомбит. Вот как?

Может быть, нужно найти другой способ с этими людьми разговаривать? Может быть, попробовать их не убить, а поговорить? Может быть, попробовать им что-нибудь предложить? Вокруг этого идут переговоры уже почти 30 лет. Мадридские принципы, вокруг которых крутится все, что делает группа ОБСЕ, именно об этом. Возврат контроля над некоторыми территориями в обмен на признание статуса Нагорного Карабаха. А когда тебе говорят, что нужно вернуть территории в обмен на кукиш, то тут нет предмета для переговоров.