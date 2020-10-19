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Медик назвал заболевания, при которых теряется обоняние

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Медик назвал заболевания, при которых теряется обоняние

Москва, 19 октября. COVID-19 является не единственным заболеванием, при котором человек может потерять обоняние. О том, при каких еще диагнозах пациенты перестают ощущать запахи, рассказал врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.

«У людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе», — сообщил медик.

По словам врача, при коронавирусе обоняние восстанавливается медленнее, чем при других диагнозах. При этом Зайцев отметил, что в современных условиях при потере способности чувствовать запахи и при изменении вкусовых ощущений необходимо в первую очередь исключить коронавирус.

Если анализы не подтверждают COVID-19, то нужно выяснить причину потери обоняния с помощью специалистов и не заниматься самолечением. Зайцев отметил, что все препараты должен назначать только врач. Также отоларинголог напомнил, что достоверными исследованиями на наличие коронавируса являются только ПЦР-тест или анализ крови.

Ранее вирусолог Александр Лукашев рассказал, что делать при первых признаках коронавируса. Эксперт назвал категории граждан, которым необходимо вызывать врача при симптомах ОРВИ.

Медик назвал заболевания, при которых теряется обоняние

Источник: Радио Sputnik
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