Медик назвал заболевания, при которых теряется обоняние

Москва, 19 октября. COVID-19 является не единственным заболеванием, при котором человек может потерять обоняние. О том, при каких еще диагнозах пациенты перестают ощущать запахи, рассказал врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.

«У людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе», — сообщил медик.

По словам врача, при коронавирусе обоняние восстанавливается медленнее, чем при других диагнозах. При этом Зайцев отметил, что в современных условиях при потере способности чувствовать запахи и при изменении вкусовых ощущений необходимо в первую очередь исключить коронавирус.

Если анализы не подтверждают COVID-19, то нужно выяснить причину потери обоняния с помощью специалистов и не заниматься самолечением. Зайцев отметил, что все препараты должен назначать только врач. Также отоларинголог напомнил, что достоверными исследованиями на наличие коронавируса являются только ПЦР-тест или анализ крови.

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