Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Москва, 19 октября. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве в декабре-январе. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге.

«В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнем массовую вакцинацию населения», — сообщил Сергей Собянин.

По его словам, массовая вакцинация станет «окончательной победой над пандемией».

Собянин также заявил, что введение комендантского часа и заперта на передвижение по Москве являются «неприемлемыми и невозможными» мерами. Мэр Москвы обратил внимание на то, что соблюдение принятых в столице мер по борьбе с распространением COVID-19 должно помочь не допустить тотального локдауна.