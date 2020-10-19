ВСУ устроили минометный обстрел по Спартаку в Донбассе

Донецк, 19 октября. Вооруженные силы Украины устроили в воскресенье минометный обстрел по селу Спартак к северу от Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

До обстрела была зафиксирована работа беспилотника в районе населенного пункта Спартак.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 — н.п. Авдеевка — н.п. Спартак: выпущено четыре мины калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

Через девять минут СЦКК сообщил о выпущенной в сторону Спартака гранаты из РПГ.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. По последним данным, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.