Собянин назвал «неприемлемым» введение комендантского часа из-за COVID-19

Москва, 19 октября. Введение комендантского часа и запрета на передвижение по Москве являются «неприемлемыми и невозможными» мерами. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя темпы распространения коронавируса в городе.

Собянин отметил, что соблюдение принятых в столице мер по борьбе с распространением заболевания должно помочь не допустить тотального локдауна. При этом он не исключает, что в будущем в столице могут вводиться точечные ограничительные меры.

«Я не вижу необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», — написал градоначальник в своем блоге.

Ранее Собянин решил приостановить действие социальных карт школьников и пенсионеров. Мэр также обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.