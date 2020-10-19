Изменения для автомобилистов: правила покупки ОСАГО, возвращение техосмотра

В октябре вступают в силу изменения для российских автомобилистов. Речь идет о возвращении прежнего порядка техосмотра и новых правилах покупки полиса ОСАГО. Подробнее об этом — в материале ФАН.

Изменение правил покупки ОСАГО

С 19 октября российские автовладельцы могут приобрети полис на платформах маркетплейсов. Эта возможность появилась вместе со вступлением в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

При этом стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене ОСАГО на сайте страховой компании. За оформление документа комиссию маркетплейс взимать не будет.

При помощи финансовых платформ россияне могут заключать сделки, связанные с предоставлением банковских и страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и других услуг финансового характера.

Возвращение техосмотра

С 1 октября для получения ОСАГО автомобилисты снова должны предъявлять диагностическую карту. Те владельцы авто, которые заключали договор о страховании в период, когда диагностическая карта не требовалась, должны до конца месяца предоставить этот документ в страховую компанию.

В случае, если свидетельство о прохождении техосмотра или диагностическая карта не будут предоставлены, а автовладелец попадет в ДТП, страховая компания имеет право потребовать у него возмещения денег, выплаченных пострадавшей стороне.

Напомним, в период действия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, автовладельцы могли приобрести ОСАГО без предъявления диагностической карты.

Что произошло ранее

Напомним, в сентябре вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО. В соответствии с нововведениями, российские автомобилисты имеют право на получение полиса, рассчитанного по максимально персонализированному тарифу. Соответствующее указание Банка России вступило в силу 5 сентября 2020 года.

Тарифный коридор базовой ставки расширился на 10% — то есть, границы коридора расширяются до 30% в обе стороны. Размер минимальной базовой ставки теперь составляет 2471 рубль, размер максимальной базовой ставки — 5436 рублей. Тариф складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов.

В соответствии с новыми правилами, страховые компании при определении тарифа для каждого автомобилиста могут учитывать дополнительные индивидуальные характеристики водителя, в том числе его семейное положение и наличие детей. Влияют на стоимость полиса и предыдущие инциденты: лишение прав, пьяная езда, а также участие в ДТП.