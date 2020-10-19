Забайкальских школьников переводят на дистанционное обучение

Чита, 19 октября. Учащихся всех школ Забайкальского края переведут на дистанционное обучение в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни», — сказал глава Забайкалья Александр Осипов.

Он также отметил, что наступление каникул необходимо ускорить и продлить отдых школьников на одну-две недели. Указанные меры вводятся в связи со вспышками коронавируса. Власти уверены, что социальное дистанцирование поможет снизить заболеваемость в организованных коллективах.

Кроме того, Осипов заявил о необходимости снижать число воспитанников, посещающих детские сады. Глава Забайкальского края предложил перевести на «удаленку» до 60–70% работающих жителей региона, чтобы родители могли находиться дома с детьми.

«В ближайшее время крупным предприятиям необходимо составить список сотрудников, которые имеют возможность работать удаленно», — сказал Осипов.

За последние сутки коронавирус выявили у 198 жителей Забайкалья. За весь период наблюдений в регионе зарегистрировано 9084 случая.

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