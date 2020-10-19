Россиян предупредили об опасности записи контакта «мама» в телефоне

Москва, 19 октября. Россиян призвали отказаться от записи номеров телефонов с именем «мама» и «папа», поскольку злоумышленники, завладев устройством, могут использовать это против владельца. Об опасности записи предупредил в интервью агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По его словам, не стоит записывать в контактах «мама», «папа», «сестра» или «брат» с указанием имени и отчества. Миронов считает, что это «послужит подспорьем злоумышленникам», если в их руках окажется телефон. Например, преступники могут от имени владельца телефона отправить сообщение: «Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек и сделай так, как он просит». Затем мошенники уже звонят с другого номера и попросят перевести деньги.

«При этом мотивировки могут быть самыми разнообразными, начиная от дорожно-транспортных происшествий и задержания полицией до рассказов про несуществующие долги или компрометирующую вас информацию, которая может быть уничтожена только после передачи внушительной денежной суммы», — сказал специалист.

Он напомнил о важности использования различных защитных функций, которые предусмотрены смартфоном.Также не нужно записывать коды доступа к банковским картам, указал «ФедералПресс».