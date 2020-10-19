Агата Муцениеце получила от сына ложкой по лбу

Москва, 19 октября. Актриса Агата Муцениеце показала в своем профиле Instagram, как «избивает» ее сын Тимофей. В социальной сети знаменитость делится с поклонниками кадрами с детьми от актера Павла Прилучного, с которыми провела выходные.

Знаменитость вместе с детьми — Тимофеем и Мией — провели субботу вместе. Женщина вместе с чадами отправилась в боулинг, где они провели состязание. Бывшая жена Прилучного в итоге проиграла сыну и получила в качестве наказания — ложкой по лбу.

«Со счетом 68:69 проиграла Агата», — сказала 31-летняя актриса в «сторис».

Также артистка вместе с детьми посетила конюшню. Она рассказала, что очень любит лошадей.

Агата Муцениеце была счастлива почти десять лет в браке с Павлом Прилучным. Идеальная пара шокировала поклонников, рассказав зимой этого года о намерении развестись. Казалось, супруги мирно расстанутся, но в итоге их бракоразводный процесс сопровождался скандалом. Как стало известно прессе, сейчас Прилучный состоит в отношениях со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.