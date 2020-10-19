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Вирусолог рассказал, что делать при первых признаках коронавируса

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Вирусолог рассказал, что делать при первых признаках коронавируса

Москва, 19 октября. При появлении симптомов ОРВИ, которые могут быть проявлением коронавируса, желательно вызвать врача на дом. Об этом сообщил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.

«Если пациенту более 65 лет, он находится в группе риска из-за хронических заболеваний, контактировал с зараженным или недавно приехал из другой страны, вызывать врача в случае признаков ОРВИ нужно обязательно», — подчеркнул эксперт.

По словам Лукашева, в методических рекомендациях Минздрава указано, что врач должен прийти к пациенту на дом, если у больного температура выше 37,2 градуса, кашель, затруднение дыхания, потеря вкуса и обоняния, боль в груди и другие симптомы COVID-19. Если же человеку становится хуже, а возможности вызвать врача нет, то нужно звонить в службу скорой медицинской помощи.

Вирусолог рассказал, что делать при первых признаках коронавируса

Также вирусолог рассказал, что сдать ПЦР-тест можно и без признаков заболевания в частной клинике или государственной больнице. При этом отрицательный результат, по словам эксперта, не всегда означает, что у пациента нет коронавируса.

Кроме того, Лукашев призвал не заниматься самолечением дома, так как многие противовирусные средства токсичны, и выписывать их должен врач. К тому же, отличить в домашних условиях COVID-19 от простуды практически невозможно.

Ранее россияне рассказали о странных осложнениях от коронавируса. Некоторые переболевшие жаловались на проблемы с желудком и выпадение волос.

Вирусолог рассказал, что делать при первых признаках коронавируса

Источник: Известия
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