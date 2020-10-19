Вильфанд предупредил россиян о «необычной» погоде

Москва, 19 октября. Жителей европейской части России ждет «необычная» погода 23 октября, в пятницу. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления», — сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, центр циклона будет находиться севернее, и приближение ложбины низкого давления, которую представитель Гидрометцентра описал как вытянутую и острую, приведет к изменению циркуляции. По восточной периферии указанной ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки.

Вильфанд пояснил, что данные явления приведут к повышению температуры воздуха. Ожидается, что в пятницу столбики термометров достигнут 13 градусов, что превышает норму на три градуса. Однако затем, по словам синоптика, вновь похолодает.

Кроме того, прогнозируется усиление дождей. По данным Гидрометцентра, осадки должны усилиться во второй половине дня 22 октября. Также сохранится облачность. Вильфанд уточнил, что прогноз актуален для Центрального федерального округа и востока Северо-Западного округа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра оценил перспективы возвращения бабьего лета в Россию. По его словам, рассчитывать на теплую погоду уже не стоит.