Попова назвала условие сохранение очного обучения в вузах России

Москва, 19 октября. Очный формат обучения в российских вузах сохранится, если студенты и преподаватели будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщила в беседе с «Российской газетой» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в текущей ситуацией с коронавирусом важно следовать предписанным правилам по борьбе с COVID-19.

«Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а (можно будет. — Прим. ФАН) сохранить очные занятия», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в медицинских вузах нужно увеличить количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о предложении депутата Госдумы Андрея Исаева помочь вузам с покупкой масок и антисептиков. По словам парламентария, на приобретение средств индивидуальной защиты нужно выделить деньги из бюджета.