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Американский эксперт оценил шансы США против российских «Авангардов»

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Американский эксперт оценил шансы США против российских «Авангардов»

Вашингтон, 19 октября. Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Авангард» обладает гиперзвуковой скоростью и способна маневрировать в стратосфере, поэтому США сложно будет что-то ей противопоставить. К такому выводу пришел эксперт американского издания The National Interest Питер Сучиу.

Автор напомнил, что скорость ракеты превышает скорость звука в 27 раз, а установить траекторию полета российской МБР практически невозможно. В результате системы противовоздушной и противоракетной обороны вряд ли смогут помешать полету «Авангарда» к цели.

«У Соединенных Штатов практически нет шансов на то, чтобы защитить себя от ракетного комплекса «Авангард», — цитирует Сучиу заслуженного военного летчика РФ генерал-майора Владимира Попова.

Американский эксперт оценил шансы США против российских «Авангардов»

Американский эксперт напомнил, что «Авангард» является лишь одним из компонентов внушительного российского арсенала гиперзвукового оружия и более 500 МБР. Также сюда можно добавить ядерное оружие, переносимое бомбардировщиками.

«Американская противоракетная оборона сфокусирована только на перехвате небольшого количества МБР, которые могут быть запущено такой, к примеру, небольшой страной как Северная Корея», — пишет Сучиу.

По словам эксперта, сейчас США занимаются разработкой оружия, которое может стать средством сдерживания «Авангарда» или других МБР. Сучиу сообщил, что американские ВВС уже заключили контракт на разработку и производство межконтинентальных баллистических ракет в рамках программы наземного стратегического сдерживания.

Ранее аналитики китайского издания Sohu назвали гиперзвуковой ракетный блок «Авангард» новым козырем России, который охладит воинственный настрой США.

Источник: The National Interest
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