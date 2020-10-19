В России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО

Москва, 19 октября. Новые правила покупки полиса ОСАГО вступают в силу в России с 19 октября. Теперь автовладельцы могут купить полис на маркетплейсе (финансовой платформе).

Приобрести полис через финансовую платформу стало возможным благодаря вступившим в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Стоимость полиса, рассчитанная через маркетплейс, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, а за его оформление финансовая платформа не будет брать комиссию с владельцев авто, указала Deita.ru.

Автовладельцы, когда покупают полис ОСАГО, как и до пандемии коронавируса, должны предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений, должен отправить страховой компании документ до конца октября.

В прошлом месяце стало действовать указание Банка России, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховым компаниям подбирать водителям более персонализированный тариф.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг. Россияне таким образом могут дистанционно сравнивать и покупать услуги банков, управляющих и страховых компаний, напомнила «Вечерняя Москва».