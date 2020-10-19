Трамп не замечает Навального и произошедшего с ним инцидента

Москва, 19 октября. Президент США Дональд Трамп не замечает российского блогера Алексея Навального. На отсутствие реакции американского лидера на произошедшее с ним оппозиционер посетовал в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS.

В интервью Навальный вспомнил, что ситуацию осудили главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, но администрация Трампа воздержалась от такой реакции.

«Я заметил, что (Трамп) этого не сделал», — заявил Навальный.

Блогер потерял сознание и был госпитализирован в Омске 20 августа. Вскоре, по настоянию родственников, Навального перевезли в германскую клинику «Шарите». Позднее немецкие медики заявили, что блогер якобы был «отравлен» токсином семейства «Новичок», несмотря на то, что при госпитализации в Омске врачи не установили следов отравления в его организме.

Тем не менее в отравлении Навального некоторые российские СМИ подозревают сторонников оппозиционера. В частности, выдвигались предположения о причастности к инциденту его «партнера» Владимира Ашуркова, который снабжал блогера средствами.

Кроме того, СМИ сообщали, что к инциденту причастна гражданка Великобритании Мария Певчих, которая с 2010 года работает на Ашуркова.